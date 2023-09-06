В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе B сыграют сборные Франции и Ирландии. Игра пройдет в Париже, и состоится 7 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

Франция

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама лидирует в отборочной группе. «Трехцветные» пока идут без потерь, и имеют в своем активе 12 очков после 4 сыгранных матчей. Кроме того, Франция еще не пропустила ни одного гола, а уже забила девять голов.

В рамках отбора «трехцветные» разгромили Нидерланды (4:0), с минимальным счетом обыграли Ирландию (1:0), уверенно победили Гибралтар (3:0), и взяли три очка в матче с Грецией (1:0).

Ирландия

Ирландия идет на третьем месте с тремя очками. Команда забила четыре, и пропустила три гола. Британская сборная сыграла в трех матчах отбора, уступив Франции (0:1), проиграла Греции (1:2), а также обыграла Гибралтар (3:0).

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 20 игр. В предыдущих пяти были зафиксированы следующие результаты:

27.03.2023 Ирландия – Франция 0:1;

25.05.2018 Франция – Ирландия 2:0;

26.06.2016 Франция – Ирландия 2:1;

18.11.2009 Франция – Ирландия 1:1;

14.11.2009 Ирландия – Франция 0:1.

Наш прогноз на игру

Сборная Франции бесспорный фаворит предстоящей встречи. Наш прогноз – победа сборной Франции (1.22).