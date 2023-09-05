Стали известны подробности переговоров «Ариса» и «Фиорентины» по Кокорину

Нападающий Александр Кокорин переходит из «Фиорентины» в «Арис».

«Договоренность между «Арисом» и «Фиорентиной» о переходе Александра Кокорина была достигнута поздно вечером в понедельник, кипрский клуб успел заявить российского форварда в Лигу Европы.

При этом сделка еще оформляется, и официальных комментариев клубы не дают.

В понедельник Кокорин уже был включен в состав «Ариса» на Лигу Европы, иначе кипрский клуб не уложился бы в дедлайн по заявке на этот турнир.

Кокорин должен прибыть в расположение «Ариса» в ближайшее время, пока он находится в Италии», – сообщает «Матч ТВ».