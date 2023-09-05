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    • Стали известны подробности переговоров «Ариса» и «Фиорентины» по Кокорину

    Стали известны подробности переговоров «Ариса» и «Фиорентины» по Кокорину

    Нападающий Александр Кокорин переходит из «Фиорентины» в «Арис».

    «Договоренность между «Арисом» и «Фиорентиной» о переходе Александра Кокорина была достигнута поздно вечером в понедельник, кипрский клуб успел заявить российского форварда в Лигу Европы.

    При этом сделка еще оформляется, и официальных комментариев клубы не дают.

    В понедельник Кокорин уже был включен в состав «Ариса» на Лигу Европы, иначе кипрский клуб не уложился бы в дедлайн по заявке на этот турнир.

    Кокорин должен прибыть в расположение «Ариса» в ближайшее время, пока он находится в Италии», – сообщает «Матч ТВ».

    • Кокорин играл за «Арис» на правах аренды в прошлом сезоне.
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2023 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +547

      Vratarь 5 сентября, 13:10

      "Итак, "Фиорентина" выполняет изящный манёвр, и-и-и-и, вуа-ля! Кокорин опять возвращается в "Арис"! Поздравляем наших итальянских коллег, поздравляем!"

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