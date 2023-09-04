Статистика Месси за «Интер Майами»: голевых действий больше, чем матчей

В активе Лионеля Месси 16 результативных баллов в 11 играх в составе «Интера Майами».
- 1+0: «Интер Майами» – «Крус Асуль» – 2:1
- 2+1: «Интер Майами» – «Атланта» – 4:0
- 2+0: «Интер Майами» – «Орландо Сити» – 3:1
- 2+0: «Даллас» – «Интер Майами» – 4:4, 3:5 по пенальти
- 1+0: «Интер Майами» – «Шарлотт» – 4:0
- 1+0: «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» – 1:4
- 1+0: «Нэшвилл» – «Интер Майами» – 1:1, 9:10 по пенальти
- 0+2: «Цинциннати» – «Интер Майами» – 3:3, 4:5 по пенальти
- 1+0: «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами» – 0:2
- 0+0: «Интер Майами» – «Нэшвилл» – 0:0
- 0+2: «Лос-Анджелес» – «Интер Майами» – 1:3
Источник: «Бомбардир»