Месси завершил матч без голевых действий впервые за 88 дней

«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Нэшвиллом» со счетом 0:0.

Лионель Месси полностью провел матч регулярного чемпионата МЛС и не отличился результативными действиями.

Аргентинец ушел с поля без гола или ассиста впервые за 88 дней.

3 июня Месси не забил и не ассистировал с «Клермоном» (2:3) в Лиге 1 – это был его прощальный матч за «ПСЖ».

После этого форвард набирал результативные баллы в каждой игре как в составе сборной, так и за «Интер Майами».