Месси завершил матч без голевых действий впервые за 88 дней

Да... Пока Роналду ставит мировые рекорды, меси не может забить в чемпионате американских дворов...
«Интер Майами» дома сыграл вничью с «Нэшвиллом» со счетом 0:0.
Лионель Месси полностью провел матч регулярного чемпионата МЛС и не отличился результативными действиями.
Аргентинец ушел с поля без гола или ассиста впервые за 88 дней.
3 июня Месси не забил и не ассистировал с «Клермоном» (2:3) в Лиге 1 – это был его прощальный матч за «ПСЖ».
После этого форвард набирал результативные баллы в каждой игре как в составе сборной, так и за «Интер Майами».
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