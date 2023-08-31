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    Месси завершил матч без голевых действий впервые за 88 дней

    «Интер Майами» дома сыграл вничью с «Нэшвиллом» со счетом 0:0.

    Лионель Месси полностью провел матч регулярного чемпионата МЛС и не отличился результативными действиями.

    Аргентинец ушел с поля без гола или ассиста впервые за 88 дней.

    3 июня Месси не забил и не ассистировал с «Клермоном» (2:3) в Лиге 1 – это был его прощальный матч за «ПСЖ».

    После этого форвард набирал результативные баллы в каждой игре как в составе сборной, так и за «Интер Майами».

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3906

      acor94 2 часа назад

      Да... Пока Роналду ставит мировые рекорды, меси не может забить в чемпионате американских дворов...

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