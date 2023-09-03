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    Черчесов назвал обидные моменты своей футбольной жизни

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил, какие моменты своей футбольной жизни он считает обидными.

    «За 60 лет жизни особенно доволен теми делами, которые довели до цели: чемпионство с «Легией», чемпионства с «Ференцварошем», Кубки. Как игрок я тоже становился чемпионом.

    Есть и обидные моменты: когда игроком в «Спартаке» проиграли в полуфинале Кубка чемпионов, а как тренеру не хватило двух шагов до финала чемпионата мира. Могло быть лучше, но что есть, то есть», – сказал Черчесов.

    • Накануне тренер отметил 60-летие.
    • В июле Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Тренер доводил сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2023 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1166

      edw7777 3 сентября, 15:22

      Черчесов, что бы кто не говорил, один из лучших наших тренеров.

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