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    Тормена ответил, почему предпочел «Краснодар» «Спартаку»

    Летний новичок «Краснодара» Витор Тормена ответил журналистам, почему предпочел перейти в краснодарский клуб, а не в «Спартак».

    «Когда поступило предложение от «Краснодара», поговорил с игроками, которые рассказывали только положительные вещи, изучил инфраструктуру клуба и сделал выбор. Считаю, что правильный.

    Все знают, что уровень чемпионата высокий. Он очень конкурентный, но все знают, кто был лидером последние годы. Надеюсь, что буду здесь прогрессировать», – сказал бразилец.

    • Краснодарцы купили 27-летнего бразильца у «Браги».
    • Тормена предпочел «Краснодар» выступлению в Лиге чемпионов.
    • Контракт рассчитан на 4 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:18

      В свинарнике слишком воняет, сказал Витька.

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