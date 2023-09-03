Тормена ответил, почему предпочел «Краснодар» «Спартаку»

Летний новичок «Краснодара» Витор Тормена ответил журналистам, почему предпочел перейти в краснодарский клуб, а не в «Спартак».

«Когда поступило предложение от «Краснодара», поговорил с игроками, которые рассказывали только положительные вещи, изучил инфраструктуру клуба и сделал выбор. Считаю, что правильный.

Все знают, что уровень чемпионата высокий. Он очень конкурентный, но все знают, кто был лидером последние годы. Надеюсь, что буду здесь прогрессировать», – сказал бразилец.