Акинфеев назвал кумира детства – он играл за «Спартак»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что бывший голкипер «Спартака» Станислав Черчесов был его кумиром.

«Еще в детстве когда я следил за международными матчами наших клубов, у меня появилась симпатия к Станиславу Саламовичу. Конечно, в тот момент я и подумать не могу, что когда-нибудь он станет моим тренером. Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром.

Когда начали работать вместе, то сразу произошла какая-то химия, хотя для меня она случалась еще в детстве. Я всегда понимал, что Черчесов строгий, ответственный и требовательный тренер. Если бы он не был таким, то и наша общая история включая чемпионат мира в России была бы совершенно другой. Во многом из-за этих качеств тогда в 2018 команда поверила в тренера и случилась прекрасная история домашнего чемпионата», – сказал Акинфеев.

Черчесову сегодня 60 лет.

Он тренировал сборную в 2016-2021 годах.

Сейчас Черчесов без работы.

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