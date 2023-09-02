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    Акинфеев назвал кумира детства – он играл за «Спартак»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что бывший голкипер «Спартака» Станислав Черчесов был его кумиром.

    «Еще в детстве когда я следил за международными матчами наших клубов, у меня появилась симпатия к Станиславу Саламовичу. Конечно, в тот момент я и подумать не могу, что когда-нибудь он станет моим тренером. Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром.

    Когда начали работать вместе, то сразу произошла какая-то химия, хотя для меня она случалась еще в детстве. Я всегда понимал, что Черчесов строгий, ответственный и требовательный тренер. Если бы он не был таким, то и наша общая история включая чемпионат мира в России была бы совершенно другой. Во многом из-за этих качеств тогда в 2018 команда поверила в тренера и случилась прекрасная история домашнего чемпионата», – сказал Акинфеев.

    • Черчесову сегодня 60 лет.
    • Он тренировал сборную в 2016-2021 годах.
    • Сейчас Черчесов без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2023 22:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4690

      Snek 3 сентября, 06:21

      Интересно, а подпишет Спартак Черчесова вместо Абаскаля?
      Show must go on..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 2 сентября, 23:46

      у всех есть кумиры Дасаев еще больший кумир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      Gwynbleidd 2 сентября, 22:49

      Ничего нового, он уже про это рассказывал...

      1
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