В 4 туре АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Арсенал»

«Канониры» с 7 баллами идут на 6 месте в АПЛ. Подопечные Микела Артеты дважды выиграли, и один матч сыграли вничью. Отставание от лидирующего «Ман Сити» составляет 5 баллов. «Арсенал» пока не играл с топами в нынешнем сезоне (кроме матча за Суперкубок с «МанСити»).

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы с 6 очками идут на 10 месте. Команда тен Хаага на 6 очков отстает от «заклятого друга» – «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» выиграли два матча, и в одной встрече потерпели поражение.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 240 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

22.07.2023 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 0:2 (пен);

22.01.2023 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 3:2;

04.09.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» 3:1;

23.04.2022 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 3:1;

02.12.2021 «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» 3:2.

Факты о командах:

«Арсенал» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «МЮ» дома;

в последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем 1.60 гола за игру;

«Манчестер Юнайтед» забивает в 5 последних матчах против «Арсенала»;

«Манчестер Юнайтед» забивает в 3 последних матчах;

«Манчестер Юнайтед» пропускает в 3 последних матчах;

в последних 5 играх «Арсенал» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» пропускает в среднем 1.20 гола за

«Арсенал» забивает в 3 последних матчах;

«Арсенал» пропускает в 3 последних матчах;

в последних 5 играх «Арсенал» забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече сойдутся одни из главных претендентов на победу в чемпионате страны, однако «Арсенал» все-таки выглядит предпочтительнее. Впрочем, не будет сбрасывать со счетов и «Манчестер Юнайтед». Наш прогноз – «обе забьют» (1.53).