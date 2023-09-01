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    • Все участники группового этапа Лиги конференций: составы корзин

    Все участники группового этапа Лиги конференций: составы корзин

    Определились все участники группового этапа Лиги конференций. Состав корзин перед жеребьевкой выглядит так.

    Корзина 1: «Айнтрахт» (Германия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Гент», «Брюгге» (оба – Бельгия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия);

    Корзина 2: ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Виктория» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия);

    Корзина 3: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Спартак Трнава» (Словакия), «Олимпия» (Словения), «Легия» (Польша);

    Корзина 4: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Клаксвик» (Фарерские Острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Нордшелланд» (Дания), «Балкани» (Косово).

    • Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.
    • Жеребьевка состоится сегодня, 1 сентября (15:30 мск). 1-й тур будет сыгран 21 сентября.
    • Действующий победитель турнира – «Вест Хэм».

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    01.09.2023 01:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +688

      life85 1 сентября, 07:46

      Первые две корзины и ЛЧ не потерялись бы !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 1 сентября, 07:25

      Ну и флаг им в руки...

      1
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