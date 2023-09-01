Определились все участники группового этапа Лиги конференций. Состав корзин перед жеребьевкой выглядит так.

Корзина 1: «Айнтрахт» (Германия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Гент», «Брюгге» (оба – Бельгия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия);

Корзина 2: ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Виктория» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия);

Корзина 3: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Спартак Трнава» (Словакия), «Олимпия» (Словения), «Легия» (Польша);

Корзина 4: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Клаксвик» (Фарерские Острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Нордшелланд» (Дания), «Балкани» (Косово).