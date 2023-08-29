Личка заявил, что игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игроков команды за поражение от «Спартака» (1:4) в Фонбет Кубке России.

«Всe дело в настрое игроков. На стадионе 20 тысяч человек, в соперниках «Спартак», который вышел играть в агрессивный футбол. Соболев в одиночку стоял в штрафной, всe выигрывал.

Есть игроки, которые могут играть такие матчи, а есть те, кто обосрался, извините.

Игрокам надо понять, что, когда им выпадает шанс, надо доказывать. Сегодня я разочарован качеством, настроем. Было видно, кто из игроков ментально силeн, а кто нет. У восьми игроков в первом тайме не получилось ничего», – сказал Личка.