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    • Личка заявил, что игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

    Личка заявил, что игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игроков команды за поражение от «Спартака» (1:4) в Фонбет Кубке России.

    «Всe дело в настрое игроков. На стадионе 20 тысяч человек, в соперниках «Спартак», который вышел играть в агрессивный футбол. Соболев в одиночку стоял в штрафной, всe выигрывал.

    Есть игроки, которые могут играть такие матчи, а есть те, кто обосрался, извините.

    Игрокам надо понять, что, когда им выпадает шанс, надо доказывать. Сегодня я разочарован качеством, настроем. Было видно, кто из игроков ментально силeн, а кто нет. У восьми игроков в первом тайме не получилось ничего», – сказал Личка.

    • «Динамо» пропустило 4 гола к 25-й минуте.
    • Московский клуб впервые разгромно проиграл при Личке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.08.2023 21:58
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1778

      balam 30 минут назад

      без поражений нет побед.Марцел-верим в тебя,верим в комаду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3110

      alefreddy 1 час назад

      хорошо и откровенно сказал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      erybov1965 1 час назад

      Вот сила настроя на игру о которой я постоянно говорю.В нашем чемпионате-это многое решает и даже может перекрыть недостаток в технике,ошибки в тактике.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11558

      ivany4 2 часа назад

      Выигрывает команда, проигрывает тренер.
      Принесите туалетную бумагу на всю команду, чтоб никому обидно не было.))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9258

      vladik12 2 часа назад

      Например, точно обосрался Паршивлюк, по-моему.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      balam > vladik12 32 минуты назад

      да,Серега уже не тот.старенький стал

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      Ответить
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      Рейтинг: +25103

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Лаконичная и предельно точная ёмкая формулировка. ) ***

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