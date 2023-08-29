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    • Почеттино рассказал, какие трофеи должен выиграть «Челси» в этом сезоне

    Почеттино рассказал, какие трофеи должен выиграть «Челси» в этом сезоне

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от нового сезона.

    «Я хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и АПЛ. В «Тоттенхэме», кажется, я такого не говорил, скорее хотел объяснить, что хочу выигрывать трофеи в будущем.

    Хочу выиграть каждый турнир, каждый трофей. Я хочу побеждать. Я стал старше, у меня нет времени ждать. Весь смысл заключается в победах. Эту идею я хочу передать игрокам и моему штабу», – сказал Почеттино.

    • «Челси» подписал с новым тренером контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.
    • Почеттино сменил Фрэнка Лэмпарда, который возглавлял команду после увольнения Грэма Поттера.
    • Лондонцы не будут участвовать в еврокубках.

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    Источник: Football London

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