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    • «Я сыграл 10 минут и чуть не умер»: Овечкин – о дебюте в футболе

    «Я сыграл 10 минут и чуть не умер»: Овечкин – о дебюте в футболе

    Хоккеист Александр Овечкин вспомнил о своем дебюте в футболе прошлым летом.

    • В июне 2022-го Овечкин сыграл в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

    «У меня была мечта – сыграть за московское «Динамо» в футбол. В прошлом году я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол.

    Разминка хоккеиста и разминка футболиста – две совсем разные вещи. Я вышел тогда на разминку, думаю: сейчас попинаю мяч, побегаем.

    Я так устал! У меня вытекло все, что я выпил за лето. Не мог отдышаться. Мне говорят: «Все, перерыв 10 минут, а потом идем на матч». Я пишу семье, друзьям: «Ребята, все! Я умираю. Что делать?»

    Хорошо, там был Федя Смолов. Я-то сначала побежал. Адреналин. Думаю: «Е-мае, все. Я не смогу. Надо замену». Смотрю на Смолова, он спокойненько туда пробежался, раз – туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать так же, как и он.

    10 минут своих я отыграл. У меня был один момент, я забил и с легкой душой ушел на покой», – рассказал Овечкин.

    Источник: ютуб-канал «Gazgolder»

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    Сегодня, 17:25
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