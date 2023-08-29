«Я сыграл 10 минут и чуть не умер»: Овечкин – о дебюте в футболе

Хоккеист Александр Овечкин вспомнил о своем дебюте в футболе прошлым летом.

В июне 2022-го Овечкин сыграл в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».

Он провел на поле 11 минут.

Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

«У меня была мечта – сыграть за московское «Динамо» в футбол. В прошлом году я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол.

Разминка хоккеиста и разминка футболиста – две совсем разные вещи. Я вышел тогда на разминку, думаю: сейчас попинаю мяч, побегаем.

Я так устал! У меня вытекло все, что я выпил за лето. Не мог отдышаться. Мне говорят: «Все, перерыв 10 минут, а потом идем на матч». Я пишу семье, друзьям: «Ребята, все! Я умираю. Что делать?»

Хорошо, там был Федя Смолов. Я-то сначала побежал. Адреналин. Думаю: «Е-мае, все. Я не смогу. Надо замену». Смотрю на Смолова, он спокойненько туда пробежался, раз – туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать так же, как и он.

10 минут своих я отыграл. У меня был один момент, я забил и с легкой душой ушел на покой», – рассказал Овечкин.