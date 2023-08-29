ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 3 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч ЦСКА – «Зенит»
- победа ЦСКА – 3.00
- ничья – 3.50
- победа «Зенита» – 2.50
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Источник: Бомбардир