«Пари НН» и «Рубин» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 2 сентября.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде На стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – в 15:15 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Пари НН» – «Рубин»
- победа «Пари НН» – 2.08
- ничья – 3.33
- победа «Рубина» – 3.65
Источник: Бомбардир