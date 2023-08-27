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    • Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец»

    Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал скандал вокруг главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанок на ЧМ.

    «Европа сошла с ума. Когда мужики целуются – это нормально, а когда девушку целуешь, это проблема. К такой ситуации надо относиться с юмором. Когда мужики целуются, эти, забыл, как их называют культурно, нетрадиционной ориентации, их надо поддержать. Бедные, измученные. Мужики целуются, все хлопают в ладоши. А тут проблема. Немножко забавно.

    Им больше не о чем говорить? Для них это что-то серьезное, но что, я понять не могу. У нас бы говорили – какой молодец, девушку целует. Зато поцеловал бы Рубилес футболиста – сказали бы: «Класс, во какой молодец». В эту тему я не погружен, если честно, а вот финальный матч женского чемпионата мира смотрел, хорошая игра, обе команды похожи по стилю на мужские», – сказал Ташуев.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • ФИФА наказала Рубиалеса.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6770

      Давид59 1 час назад

      В заголовке, однако, не "поцелуй футболистки", а "поцелуй футболиста". Ошибка "по Фрейду"?

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      Рейтинг: +864

      Айболид 1 час назад

      На то она и Европа .

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