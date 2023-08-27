Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал скандал вокруг главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанок на ЧМ.

«Европа сошла с ума. Когда мужики целуются – это нормально, а когда девушку целуешь, это проблема. К такой ситуации надо относиться с юмором. Когда мужики целуются, эти, забыл, как их называют культурно, нетрадиционной ориентации, их надо поддержать. Бедные, измученные. Мужики целуются, все хлопают в ладоши. А тут проблема. Немножко забавно.

Им больше не о чем говорить? Для них это что-то серьезное, но что, я понять не могу. У нас бы говорили – какой молодец, девушку целует. Зато поцеловал бы Рубилес футболиста – сказали бы: «Класс, во какой молодец». В эту тему я не погружен, если честно, а вот финальный матч женского чемпионата мира смотрел, хорошая игра, обе команды похожи по стилю на мужские», – сказал Ташуев.