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  • Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец»

Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец»

27 августа 2023, 10:58
9

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал скандал вокруг главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанок на ЧМ.

«Европа сошла с ума. Когда мужики целуются – это нормально, а когда девушку целуешь, это проблема. К такой ситуации надо относиться с юмором. Когда мужики целуются, эти, забыл, как их называют культурно, нетрадиционной ориентации, их надо поддержать. Бедные, измученные. Мужики целуются, все хлопают в ладоши. А тут проблема. Немножко забавно.

Им больше не о чем говорить? Для них это что-то серьезное, но что, я понять не могу. У нас бы говорили – какой молодец, девушку целует. Зато поцеловал бы Рубилес футболиста – сказали бы: «Класс, во какой молодец». В эту тему я не погружен, если честно, а вот финальный матч женского чемпионата мира смотрел, хорошая игра, обе команды похожи по стилю на мужские», – сказал Ташуев.

  • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
  • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
  • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
  • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
  • ФИФА наказала Рубиалеса.

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Ташуев Сергей
Комментарии (9)
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Давид59
1693123667
В заголовке, однако, не "поцелуй футболистки", а "поцелуй футболиста". Ошибка "по Фрейду"?
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sochi-2013
1693129228
Соснул бы у футболиста - вообще сказали бы: "Герой нации!"
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russkiisergei
1693129604
Давай ташуев я твоих дочерей поцелую, насильно!!! что ты скажешь???
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