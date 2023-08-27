Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец»

В заголовке, однако, не "поцелуй футболистки", а "поцелуй футболиста". Ошибка "по Фрейду"?
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал скандал вокруг главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанок на ЧМ.
«Европа сошла с ума. Когда мужики целуются – это нормально, а когда девушку целуешь, это проблема. К такой ситуации надо относиться с юмором. Когда мужики целуются, эти, забыл, как их называют культурно, нетрадиционной ориентации, их надо поддержать. Бедные, измученные. Мужики целуются, все хлопают в ладоши. А тут проблема. Немножко забавно.
Им больше не о чем говорить? Для них это что-то серьезное, но что, я понять не могу. У нас бы говорили – какой молодец, девушку целует. Зато поцеловал бы Рубилес футболиста – сказали бы: «Класс, во какой молодец». В эту тему я не погружен, если честно, а вот финальный матч женского чемпионата мира смотрел, хорошая игра, обе команды похожи по стилю на мужские», – сказал Ташуев.