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    Клопп рассказал, отпустит ли он Салаха в Саудовскую Аравию

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не отпустит нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

    «Салах – игрок «Ливерпуля». И больше ничего. А если бы что-то было, то ответ был бы «нет».

    Моя жизненная философия заключается в том, чтобы думать над проблемой, когда она возникнет. Сейчас ее нет. Как я уже сказал, ответ будет «нет». Верен ли Салах команде? 100%», – сказал Клопп.

    Сообщалось, что Салах в случае перехода в «Аль-Иттихад» по общей выручке может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    • Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 65 млн евро.
    • Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.

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    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14876

      Skull_Boy 20 минут назад

      А кто его спрашивать будет

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