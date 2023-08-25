Клопп рассказал, отпустит ли он Салаха в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не отпустит нападающего Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.
«Салах – игрок «Ливерпуля». И больше ничего. А если бы что-то было, то ответ был бы «нет».
Моя жизненная философия заключается в том, чтобы думать над проблемой, когда она возникнет. Сейчас ее нет. Как я уже сказал, ответ будет «нет». Верен ли Салах команде? 100%», – сказал Клопп.
Сообщалось, что Салах в случае перехода в «Аль-Иттихад» по общей выручке может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
- Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.
- Его рыночная стоимость – 65 млн евро.
- Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.
Источник: Liverpool Echo