Почеттино назвал позиции, которые нужно усилить «Челси»: клуб уже купил 9 игроков за 400 миллионов

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино попросил боссов клуба купить еще двух футболистов.

«Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет об подходящем игроке в атаку.

Если мы сможем получить игрока нужных характеристик – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного игрока. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.

Трансферное окно, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал Почеттино.