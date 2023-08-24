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    • Почеттино назвал позиции, которые нужно усилить «Челси»: клуб уже купил 9 игроков за 400 миллионов

    Почеттино назвал позиции, которые нужно усилить «Челси»: клуб уже купил 9 игроков за 400 миллионов

    Тренер «Челси» Маурисио Почеттино попросил боссов клуба купить еще двух футболистов.

    «Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет об подходящем игроке в атаку.

    Если мы сможем получить игрока нужных характеристик – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного игрока. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.

    Трансферное окно, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал Почеттино.

    • «Челси» подписал летом 9 игроков.
    • Суммарно клуб потратил 401 миллион евро.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      Александр.Т. 15 минут назад

      Продайте Мудрика, и все пойдет нормально хахаха

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