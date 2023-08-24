Анчелотти рассказал, завершилась ли трансферная кампания «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о трансферной кампании мадридского клуба.
«Нет, это невозможно. Сто процентов нет. Мы закончили работу на рынке, новых игроков в «Реале» не будет. Состав укомплектован», – цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.
- Летом 2023 года «Реал» подписал 5 футболистов.
- Новичками команды стали Джуд Беллингем (103 млн евро), Арда Гюлер (20 млн), Фран Гарсия (5 млн), Хоселу (аренда), Браим Диас (возвращение из аренды).
- Сообщалось, что мадридцы могут купить Килиана Мбаппе, но в клубе решили заполучить его бесплатно через год.
Источник: «Бомбардир»