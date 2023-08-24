Анчелотти рассказал, завершилась ли трансферная кампания «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о трансферной кампании мадридского клуба.

«Нет, это невозможно. Сто процентов нет. Мы закончили работу на рынке, новых игроков в «Реале» не будет. Состав укомплектован», – цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.