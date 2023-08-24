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    • Анчелотти рассказал, завершилась ли трансферная кампания «Реала»

    Анчелотти рассказал, завершилась ли трансферная кампания «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о трансферной кампании мадридского клуба.

    «Нет, это невозможно. Сто процентов нет. Мы закончили работу на рынке, новых игроков в «Реале» не будет. Состав укомплектован», – цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

    • Летом 2023 года «Реал» подписал 5 футболистов.
    • Новичками команды стали Джуд Беллингем (103 млн евро), Арда Гюлер (20 млн), Фран Гарсия (5 млн), Хоселу (аренда), Браим Диас (возвращение из аренды).
    • Сообщалось, что мадридцы могут купить Килиана Мбаппе, но в клубе решили заполучить его бесплатно через год.

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    Источник: «Бомбардир»

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