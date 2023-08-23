Темнокожего судью избили в Челябинске: футболиста пожизненно дисквалифицировали

Темнокожего судью из Камеруна избили во время матча любительских команд «Бажова» и «Катрен» в Челябинске.

Во втором тайме форвард проигрывавшей «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Брат форварда и капитан команды Телман Снджоян был взбешен решением арбитра Жожа Максима и нанес ему удар по голове.

Камерунец хотел удалить футболиста, но вступил с ним в драку. Снджоян повалил судью на газон.

Арбитр не получил серьезных травм и отказался от претензий. Снджояна пожизненно отстранили от участия в «Северо-Западной лиге 8/8» и наложили штраф на команду в размере 5 тысяч рублей.