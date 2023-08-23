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    • Темнокожего судью избили в Челябинске: футболиста пожизненно дисквалифицировали

    Темнокожего судью избили в Челябинске: футболиста пожизненно дисквалифицировали

    Темнокожего судью из Камеруна избили во время матча любительских команд «Бажова» и «Катрен» в Челябинске.

    Во втором тайме форвард проигрывавшей «Бажовы» Титал Снджоян получил красную карточку. Брат форварда и капитан команды Телман Снджоян был взбешен решением арбитра Жожа Максима и нанес ему удар по голове.

    Камерунец хотел удалить футболиста, но вступил с ним в драку. Снджоян повалил судью на газон.

    Арбитр не получил серьезных травм и отказался от претензий. Снджояна пожизненно отстранили от участия в «Северо-Западной лиге 8/8» и наложили штраф на команду в размере 5 тысяч рублей.

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    Источник: Mash

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +868

      Lipatoff 56 минут назад

      Не красивый армянский поступок, если хочет побороться, есть для этого другие мероприятия

      0
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      Рейтинг: +56782

      MaxRnD 2 часа назад

      По комплекции, Снджояны - типичные борцы (коротконогие, квадратные, коренастые), что они вообще делали на футбольном поле ?

      1
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      Рейтинг: +2556

      Чермындыр > MaxRnD 1 час назад

      Это же любительская городская лига, там кто угодно играет. В таких лигах вообще может что угодно происходить, вплоть до заявки одного игрока за несколько команд из разных лиг

      0
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      Рейтинг: +56782

      MaxRnD > Чермындыр 1 час назад

      Да, им вследствие своей антропометрии даже бегать неудобно, но всё туда же ... куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй

      0
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      Рейтинг: +5045

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Суровые челябинские реалии)

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