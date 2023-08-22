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    • Мбаппе может подписать многолетний контракт с «ПСЖ»: он хочет выиграть ЛЧ с клубом

    Мбаппе может подписать многолетний контракт с «ПСЖ»: он хочет выиграть ЛЧ с клубом

    «ПСЖ» договорился с нападающим Килианом Мбаппе, что он не уйдет из клуба бесплатно.

    По информации The Times, теперь клуб и футболист либо продлят контракт на один год, либо заключат многолетнюю сделку, где будет прописан пункт о «гарантированной продаже».

    Если же ничего из этого не случится, то Мбаппе откажется от почти 100 миллионов евро в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта в 2022 году.

    Мбаппе сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет победить вместе с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    • Контракт форварда истекает в 2024 году.
    • Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
    • Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.

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    Источник: The Times

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    22.08.2023 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +245

      russkiisergei 12 минут назад

      значит без побед в ЛЧ будет жить!!!

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