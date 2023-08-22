Мбаппе может подписать многолетний контракт с «ПСЖ»: он хочет выиграть ЛЧ с клубом

«ПСЖ» договорился с нападающим Килианом Мбаппе, что он не уйдет из клуба бесплатно.

По информации The Times, теперь клуб и футболист либо продлят контракт на один год, либо заключат многолетнюю сделку, где будет прописан пункт о «гарантированной продаже».

Если же ничего из этого не случится, то Мбаппе откажется от почти 100 миллионов евро в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта в 2022 году.

Мбаппе сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет победить вместе с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.