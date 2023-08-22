«Торино» вернулся к кандидатуре Миранчука: подробности переговоров

Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» до конца лета.

Туринский клуб ищет усиление в линию атаки, и кандидатура 27-летнего россиянина считается одной из приоритетных.

Впрочем, стороны по-прежнему далеки от договоренности по финансовым условиям перехода.

«Торино» не хочет платить за атакующего полузащитника требуемые 12 миллионов евро, а «Аталанта» не намерена идти на уступки.

Клубы могли бы сойтись на сумме в 10 миллионов при включении бонусов и процента от перепродажи.