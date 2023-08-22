Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • «Торино» вернулся к кандидатуре Миранчука: подробности переговоров

    «Торино» вернулся к кандидатуре Миранчука: подробности переговоров

    Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» до конца лета.

    Туринский клуб ищет усиление в линию атаки, и кандидатура 27-летнего россиянина считается одной из приоритетных.

    Впрочем, стороны по-прежнему далеки от договоренности по финансовым условиям перехода.

    «Торино» не хочет платить за атакующего полузащитника требуемые 12 миллионов евро, а «Аталанта» не намерена идти на уступки.

    Клубы могли бы сойтись на сумме в 10 миллионов при включении бонусов и процента от перепродажи.

    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.

    Новости по теме
    РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» (1:1), Миранчук забил на 98-й 30
    Агент Миранчука ответил, останется ли полузащитник в «Аталанте»
    Назван клуб, в котором Алексей Миранчук проведет сезон-2023/24 3
    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102336

      zigbert 5 минут назад

      В Торино у него наверняка было бы больше игрового времени. Не доверяет ему Гасперини.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1250

      k611 54 минуты назад

      Для Миранчука это было бы неплохо. Всё таки была бы игровая практика.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 