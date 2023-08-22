Мбаппе изменил свою позицию по будущему в «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ», сообщает The Times.
Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи долго вел переговоры с футболистом. Стороны приближаются к договоренности по новому контракту.
Ранее Мбаппе отказывался продлевать контракт с парижским клубом.
- Контракт форварда истекает в 2024 году.
- Из-за отказа продлевать соглашение «ПСЖ» отстранял Мбаппе во время предсезонки.
- Килиана вернули в состав неделю назад и он забил «Тулузе» в первом же матче после возвращения.
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Источник: «Чемпионат»