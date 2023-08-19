Гвардиола: «Меня убили бы, если бы «Сити» тратил столько же, сколько «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансферных расходах «Челси».

Лондонцы после смены владельца потратили почти 1 миллиард евро за 3 трансферных окна.

«Я бы не смог сидеть здесь, если бы мы потратили столько же, сколько «Челси» за последние два трансферных окна.

Вы бы просто меня убили, это точно. Наш клуб получил бы беспрецедентно пристальное внимание.

Говорят, «Сити» и Гвардиола только и покупают игроков. Но на самом деле нам приходится внимательно следить за ситуацией на рынке.

Мы смотрим, что можно сделать, а выплачиваемые нами суммы мы считаем справедливыми», – заявил Гвардиола.