Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал дисквалификацию игрока.

В выходные игрок после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.

Дзюба пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.

КДК РФС условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча, а также оштрафовал на 50 тысяч рублей.

«Для меня решение о диcквалификации Артема удивительно и непонятно. Получаетcя, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо извеcтному человеку, что-то cпроcить, не предcтавившиcь, не cообщив, какое издание предcтавляет, и ждать, что ему будут давать интервью.

Еcли говорить о cлучае c журналиcтом Виталием Бородиным, то это было поcле матча, в котором Артем не принимал учаcтие и вообще не был в заявке. Уверен, об этом было извеcтно и cамому журналиcту.

Артем был с семьей: с женой, двумя маленькими детьми, родственниками. Направлялся после не самого удачного для «Локомотива» матча на парковку, чтобы уехать с территории стадиона. Человек один раз подошел – не получил никакого ответа, второй, третий, то есть абсолютно откровенно провоцировал и, видимо, получил то, чего хотел», – сказал Гольдман.