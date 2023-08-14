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    Ковальчук: «Из-за Месси в Майами выросли цены»

    Российский хоккеист Илья Ковальчук сообщил, что на фоне трансфера в «Интер Майами» Лионеля Месси в городе поднялись цены.

    «Я пока не был там c тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимоcть раcтут. И цена на билеты подcкочила в четыре раза», – cказал Ковальчук.

    • Месси пришел из «ПСЖ» как свободный агент.
    • Контракт рассчитан на 2 года.
    • Лео забил в 5 матчах за «Интер» 8 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.08.2023 21:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1202

      k611 3 часа назад

      Клуб заработает. Американцы деньги считать умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24997

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Обратная сторона медальки. (

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