Ковальчук: «Из-за Месси в Майами выросли цены»

Клуб заработает. Американцы деньги считать умеют.
Российский хоккеист Илья Ковальчук сообщил, что на фоне трансфера в «Интер Майами» Лионеля Месси в городе поднялись цены.
«Я пока не был там c тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимоcть раcтут. И цена на билеты подcкочила в четыре раза», – cказал Ковальчук.
- Месси пришел из «ПСЖ» как свободный агент.
- Контракт рассчитан на 2 года.
- Лео забил в 5 матчах за «Интер» 8 голов.
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