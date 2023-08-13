Кейн назвал три причины трансфера в «Баварию»

Новичок «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой трансфер из «Тоттенхэма».

«Я всегда хотел бросить вызов самому себе на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы.

Вот почему я пришел в «Баварию», это один из крупнейших клубов в мире, который дает мне возможность сделать это», – сказал Кейн.