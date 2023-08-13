Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Кейн назвал три причины трансфера в «Баварию»

    Новичок «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой трансфер из «Тоттенхэма».

    «Я всегда хотел бросить вызов самому себе на самом высоком уровне. Я хочу играть в Лиге чемпионов и каждый год бороться за титулы.

    Вот почему я пришел в «Баварию», это один из крупнейших клубов в мире, который дает мне возможность сделать это», – сказал Кейн.

    • Баварцы купили Кейна у «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.
    • 30-летний игрок впервые будет играть за зарубежный клуб.
    • Кейн – лучший бомбардир сборной Англии.

    Новости по теме
    Кейн продолжил серию неудач в финалах 2
    Тухель пожалел Кейна после его дебюта за «Баварию» 1
    Уткин иронично прокомментировал переход Кейна в «Баварию»
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1394

      САНЁК17 3 часа назад

      Ага, вчера упустили первый трофей, с такими составами брать трофеи вряд ли удастся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2821

      BlackMurder 5 часов назад

      Развели шпоры Мюнхен на бабки, идиоты из руководства ушли , идиоты пришли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2015

      Romio-xxx > BlackMurder 4 часа назад

      А я думаю будет хороший нап,второй Левандовски.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 