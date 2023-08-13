Селюк: «Литвинов – игрок для «Пари НН», а не для топ-клубов»

А хрен его знает, для КАКОГО клуба этот игрок.
Для чего-то его брали в основу, а???
Может, не на той позиции, где может себя с блеском проявить, играет???
Вполне себе может напоминать Маркуса Рохо, которого "гениальный" варелик СИЛОЙ сослал в центр обороны: дескать, у нас фланги российские - И ТОЧКА!
ПРОМУЧИЛСЯ парень в этом центре обороны и за ненадобностью его продали.
В Манчестер Юнайтед (там и ТРЕНЕР, в отличие от кудрявого имелся) Результат: Маркус Рохо стал одним из ЛУЧШИХ крайних защитников АПЛ и НЕЗАМЕНИМЫМ в МЮ!
Привет кудрявому варелику от Рохо! Может, с Литвиновым та же история??? Не знаю-не знаю...
Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в уровне игрока «Спартака» Руслана Литвинова.
- В 4-м туре РПЛ против «Урала» (2:3) «Спартак» пропустил решающий гол после ошибки Литвинова.
- Руслан – воспитанник «Спартака».
- Он стоит 5 миллионов евро.
«Я 100 раз говорил, что Литвинов – это футболист не для топ-клубов. Это игрок для условного «Пари НН». И если я сначала подумал, что у «Спартака» чемпионские амбиции, то вчера команда выдала невыразительный матч. Она пропустила три мяча по сути от середняка. С таким подходом нельзя думать о чемпионстве», – сказал Селюк.