Селюк: «Литвинов – игрок для «Пари НН», а не для топ-клубов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в уровне игрока «Спартака» Руслана Литвинова.

В 4-м туре РПЛ против «Урала» (2:3) «Спартак» пропустил решающий гол после ошибки Литвинова.

Руслан – воспитанник «Спартака».

Он стоит 5 миллионов евро.

«Я 100 раз говорил, что Литвинов – это футболист не для топ-клубов. Это игрок для условного «Пари НН». И если я сначала подумал, что у «Спартака» чемпионские амбиции, то вчера команда выдала невыразительный матч. Она пропустила три мяча по сути от середняка. С таким подходом нельзя думать о чемпионстве», – сказал Селюк.