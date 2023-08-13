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Селюк: «Литвинов – игрок для «Пари НН», а не для топ-клубов»

13 августа 2023, 11:22
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в уровне игрока «Спартака» Руслана Литвинова.

  • В 4-м туре РПЛ против «Урала» (2:3) «Спартак» пропустил решающий гол после ошибки Литвинова.
  • Руслан – воспитанник «Спартака».
  • Он стоит 5 миллионов евро.

«Я 100 раз говорил, что Литвинов – это футболист не для топ-клубов. Это игрок для условного «Пари НН». И если я сначала подумал, что у «Спартака» чемпионские амбиции, то вчера команда выдала невыразительный матч. Она пропустила три мяча по сути от середняка. С таким подходом нельзя думать о чемпионстве», – сказал Селюк.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Литвинов Руслан Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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witalik
1691916396
Да, Пари-НН не из топ-клубов, для тебя деревнюк, но если глебка никитин у папочки попросит, то Нижний из молодёжной в футбольную столицу превратится, госпожа Мюллер проплатит ещё один суперклуб: с ФК Сочи проходили...
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erybov1965
1691917135
Я не знаю,что происходит с нашей футбольной молодежью.Смотришь,вроде все есть для роста в мастерстве, того или иного молодого дарования.Подписывается контракт и если контракт очень даже не плохой,все- на этом рост этого дарования прекращается.Что-то не то в цепочке: академия(ДЮСШ)- профессиональный клуб(контракт).
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SLADE2019
1691917387
На настоящее время, полностью согласен с этим персонажем. Очень хочется заблуждаться. Но, боюсь, что не ошибаюсь.
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NewLife
1691918914
Все правильно на этот раз)
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derrik2000
1691923041
А хрен его знает, для КАКОГО клуба этот игрок. Для чего-то его брали в основу, а??? Может, не на той позиции, где может себя с блеском проявить, играет??? Вполне себе может напоминать Маркуса Рохо, которого "гениальный" варелик СИЛОЙ сослал в центр обороны: дескать, у нас фланги российские - И ТОЧКА! ПРОМУЧИЛСЯ парень в этом центре обороны и за ненадобностью его продали. В Манчестер Юнайтед (там и ТРЕНЕР, в отличие от кудрявого имелся) Результат: Маркус Рохо стал одним из ЛУЧШИХ крайних защитников АПЛ и НЕЗАМЕНИМЫМ в МЮ! Привет кудрявому варелику от Рохо! Может, с Литвиновым та же история??? Не знаю-не знаю...
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