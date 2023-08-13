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    Селюк: «Литвинов – игрок для «Пари НН», а не для топ-клубов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк усомнился в уровне игрока «Спартака» Руслана Литвинова.

    • В 4-м туре РПЛ против «Урала» (2:3) «Спартак» пропустил решающий гол после ошибки Литвинова.
    • Руслан – воспитанник «Спартака».
    • Он стоит 5 миллионов евро.

    «Я 100 раз говорил, что Литвинов – это футболист не для топ-клубов. Это игрок для условного «Пари НН». И если я сначала подумал, что у «Спартака» чемпионские амбиции, то вчера команда выдала невыразительный матч. Она пропустила три мяча по сути от середняка. С таким подходом нельзя думать о чемпионстве», – сказал Селюк.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21871

      derrik2000 8 часов назад

      А хрен его знает, для КАКОГО клуба этот игрок.
      Для чего-то его брали в основу, а???
      Может, не на той позиции, где может себя с блеском проявить, играет???
      Вполне себе может напоминать Маркуса Рохо, которого "гениальный" варелик СИЛОЙ сослал в центр обороны: дескать, у нас фланги российские - И ТОЧКА!
      ПРОМУЧИЛСЯ парень в этом центре обороны и за ненадобностью его продали.
      В Манчестер Юнайтед (там и ТРЕНЕР, в отличие от кудрявого имелся) Результат: Маркус Рохо стал одним из ЛУЧШИХ крайних защитников АПЛ и НЕЗАМЕНИМЫМ в МЮ!
      Привет кудрявому варелику от Рохо! Может, с Литвиновым та же история??? Не знаю-не знаю...

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      Рейтинг: +3587

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      А кто причислил антинародных к топ клубУ? Их номер шесть по максимуму. Гыгыгы

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      Рейтинг: +19327

      NewLife 9 часов назад

      Все правильно на этот раз)

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      Рейтинг: +1422

      SLADE2019 10 часов назад

      На настоящее время, полностью согласен с этим персонажем. Очень хочется заблуждаться. Но, боюсь, что не ошибаюсь.

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      Рейтинг: +304

      erybov1965 10 часов назад

      Я не знаю,что происходит с нашей футбольной молодежью.Смотришь,вроде все есть для роста в мастерстве, того или иного молодого дарования.Подписывается контракт и если контракт очень даже не плохой,все- на этом рост этого дарования прекращается.Что-то не то в цепочке: академия(ДЮСШ)- профессиональный клуб(контракт).

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      Рейтинг: +8169

      BarStep > erybov1965 9 часов назад

      Без клубных пристрастий..
      Просто вспомни, что говорил Кройф, когда объяснял почему он вывел из основы Барсы В. Корнеева.
      И все будет ясно и понятно..

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      Рейтинг: +304

      erybov1965 > BarStep 1 час назад

      Предпочтение,желание,стратегия иностранного тренера по отношению наших игроков не интересует.Один игрок в иностранной команде,это тоже самое,что 5-7 бразильцев в нашей команде с российским тренером.

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      Рейтинг: +162

      witalik 10 часов назад

      Да, Пари-НН не из топ-клубов, для тебя деревнюк, но если глебка никитин у папочки попросит, то Нижний из молодёжной в футбольную столицу превратится, госпожа Мюллер проплатит ещё один суперклуб: с ФК Сочи проходили...

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