Дембеле тепло попрощался с «Барселоной»

Усман Дембеле опубликовал пост в соцсетях в связи с переходом из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Как многие из вас уже знают, я решил принять новый вызов. Но я не хотел уходить, не поблагодарив всех людей в «Барселоне», которые поддерживали меня все эти годы: это партнеры по команде, тренеры, сотрудники клуба и руководители.

Я вырос как футболист и человек. Носить футболку «блауграны» было гордостью и честью для меня. Без сомнения, я унесу с собой много воспоминаний, которые всегда будут в моем сердце», – написал Дембеле.