Дембеле тепло попрощался с «Барселоной»

Усман Дембеле опубликовал пост в соцсетях в связи с переходом из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Как многие из вас уже знают, я решил принять новый вызов. Но я не хотел уходить, не поблагодарив всех людей в «Барселоне», которые поддерживали меня все эти годы: это партнеры по команде, тренеры, сотрудники клуба и руководители.
Я вырос как футболист и человек. Носить футболку «блауграны» было гордостью и честью для меня. Без сомнения, я унесу с собой много воспоминаний, которые всегда будут в моем сердце», – написал Дембеле.
- «ПСЖ» выкупил француза за 50 миллионов евро.
- «Барса» платила за него в 2017 году в 2,7 раз больше – 135 млн евро.
- За 6 сезонов вингер провел за каталонцев 185 матчей, забил 40 голов и сделал 43 ассиста.
Источник: «Бомбардир»