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    Дембеле тепло попрощался с «Барселоной»

    Усман Дембеле опубликовал пост в соцсетях в связи с переходом из «Барселоны» в «ПСЖ».

    «Как многие из вас уже знают, я решил принять новый вызов. Но я не хотел уходить, не поблагодарив всех людей в «Барселоне», которые поддерживали меня все эти годы: это партнеры по команде, тренеры, сотрудники клуба и руководители.

    Я вырос как футболист и человек. Носить футболку «блауграны» было гордостью и честью для меня. Без сомнения, я унесу с собой много воспоминаний, которые всегда будут в моем сердце», – написал Дембеле.

    • «ПСЖ» выкупил француза за 50 миллионов евро.
    • «Барса» платила за него в 2017 году в 2,7 раз больше – 135 млн евро.
    • За 6 сезонов вингер провел за каталонцев 185 матчей, забил 40 голов и сделал 43 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17808

      Garrincha58 4 часа назад

      Хави подарил ему пуховый платок

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