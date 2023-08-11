Канчельскис заявил о пользе поражения «Спартака» от «Урала»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил поражение «Спартака» от «Урала» в четвертом туре РПЛ (2:3).
- Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.
«Это полезный ушат холодный воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве. Повторюсь, с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах – классика для «Спартака». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», – сказал Канчельскис.
Источник: «РБ Спорт»