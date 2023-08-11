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    • Канчельскис заявил о пользе поражения «Спартака» от «Урала»

    Канчельскис заявил о пользе поражения «Спартака» от «Урала»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил поражение «Спартака» от «Урала» в четвертом туре РПЛ (2:3).

    • Москвичи вели в счете до 90-й минуты.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Урал» впервые в истории возглавил РПЛ.

    «Это полезный ушат холодный воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве. Повторюсь, с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах – классика для «Спартака». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.08.2023 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 часов назад

      Я тоже вижу пользу от поражения Спартака.

      Во первых, заткнулись спартаковские глоры.
      Во вторых, все увидели настоящую "силу" Спартака.
      В третьих, всем было весело по окончании игры. Ведь Спартак смешит народ в каждом матче!...)))

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