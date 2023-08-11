Хусаинов считает, что «Спартак» проиграл «Уралу» из-за петербургского судьи

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов обнаружил серьезную ошибку в работе главного судьи матча четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (3:2).

Игру в поле обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Спартак» проиграл впервые в сезоне.

«Урал» возглавил РПЛ впервые в истории.

– В эпизоде, когда «Уралу» дали штрафной, и они сравняли счeт. Не в штрафной ли было нарушение?

– В первом эпизоде не было нарушения. А потом, когда игрок «Спартака» отобрал мяч, а уралец упал, здесь, на мой взгляд, вообще ничего не было. Так что арбитр психологически там не дал и не дал справедливо. Здесь же нужно было подойти к этому игроку и дать карточку за нырок, если ты такой принципиальный и за неспортивные движения сразу давал карточки в эпизодах с Александром Соболевым и Силвие Бегичем.

А здесь, на мой взгляд, ничего не было, и это была судейская ошибка. Это часто встречается: неправильно трактуют единоборство, потом мяч теряют, а после этого даeт играть и забивают гол.

– Это же ошибка, повлиявшая на результат?

– Да, конечно.

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