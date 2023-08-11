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    • Хусаинов считает, что «Спартак» проиграл «Уралу» из-за петербургского судьи

    Хусаинов считает, что «Спартак» проиграл «Уралу» из-за петербургского судьи

    Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов обнаружил серьезную ошибку в работе главного судьи матча четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (3:2).

    – В эпизоде, когда «Уралу» дали штрафной, и они сравняли счeт. Не в штрафной ли было нарушение?

    – В первом эпизоде не было нарушения. А потом, когда игрок «Спартака» отобрал мяч, а уралец упал, здесь, на мой взгляд, вообще ничего не было. Так что арбитр психологически там не дал и не дал справедливо. Здесь же нужно было подойти к этому игроку и дать карточку за нырок, если ты такой принципиальный и за неспортивные движения сразу давал карточки в эпизодах с Александром Соболевым и Силвие Бегичем.

    А здесь, на мой взгляд, ничего не было, и это была судейская ошибка. Это часто встречается: неправильно трактуют единоборство, потом мяч теряют, а после этого даeт играть и забивают гол.

    – Это же ошибка, повлиявшая на результат?

    – Да, конечно.

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    Источник: Metaratings

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    11.08.2023 21:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11

      Дмитрий-Бочаров-yandex 3 часа назад

      Как не обидно об этом говорить но счёт справедлив. В первую очередь надо отметить самое главное что Гончаренко переиграл нашего рыжего

      0
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      Рейтинг: +25

      Владимир-Филиппов-vkontak 7 часов назад

      Это 4M0 ху$аинов в своё время столько гадостей сделал в том числе и Зениту, что лучше бы молчал в тряпку.

      0
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      Рейтинг: +18

      bulls27 > Владимир-Филиппов-vkontak 2 часа назад

      Чмо это ты мразь **** !!

      0
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      Рейтинг: +25

      Владимир-Филиппов-vkontak > bulls27 2 часа назад

      Не угадал, свинопас. Попробуй ещё раз

      0
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      Рейтинг: +12

      Артем-Вайс-google 14 часов назад

      Хватит отмазывать Спартак от поражения,как всегда "Санк Петербург виноват в поражение Спартака" Урал играл лучше,Все судьи ошибаются , Спартак играл так как и должен был

      2
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM > Артем-Вайс-google 11 часов назад

      А кто отмазывает? Урал играл хорошо, но по данному эпизоду грубая ошибка, причем такая же как и в прошлом туре. Я думаю, Спартак бы затащил матчи с такой слабой игрой в обороне , если бы не этот случай.

      0
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      Рейтинг: +3955

      Кинстифа 14 часов назад

      Нормально все судили.. просрали так просрали... задолбали этим горе футболерам в защите оправдания искать!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5091

      Эном айс 16 часов назад

      Только КБ секта вычленяет какой арбитр из Питера,а какой нет.
      А по идее, все эти "космополиты". ни за кого не впрягаются.Им всё пох..,окромя своего кармана.Достаточно вспомнить проститутку ,бывшего зятя Малафеева.
      А в данном случае
      судейство было не основополагающим фактором.
      Кураж спа-атаки подзавял и оказался недостаточным,чтобы
      была не так заметна бестолковая защитная биомасса..

      Опять таки у Урала
      надо всегда надо помнить про Эрика-Победителя!)

      3
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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 22 часа назад

      здесь все вместе и судья и оборона плохая

      0
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      Рейтинг: +2579

      моэм 23 часа назад

      Удивляет, что человек который долго "варился" в футболе мыслит столь узко и ищет причины поражения в моментах и не видит главной причины поражения Спартака т.е. огромной дыры в защите , кроме Джикии больше никто не соответствует уровню Спартака с такими задачами ....мнение тех кто говорил что защита Спартака дыра подтвердилось уже после первых туров , а Эшуорт не работает , а хреном груши околачивает ....неужели некому его пнуть , чтобы разбудить этого коня пожарного ?

      2
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      Рейтинг: +137

      Купа Купыч 23 часа назад

      Лучше расскажи, как ты со своей бригадой нажрались и вас заменили на румын в матче ЛЕ.

      5
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 11 августа, 22:29

      заговор, заговор против спартака)

      2
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      Рейтинг: +1196

      qawzsexdr 11 августа, 22:16

      От Федотова переопылился или от Николаева, помогите Даше открыть Хусаинову глаза

      4
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