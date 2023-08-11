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  • Хусаинов считает, что «Спартак» проиграл «Уралу» из-за петербургского судьи

Хусаинов считает, что «Спартак» проиграл «Уралу» из-за петербургского судьи

11 августа 2023, 21:24
20

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов обнаружил серьезную ошибку в работе главного судьи матча четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (3:2).

– В эпизоде, когда «Уралу» дали штрафной, и они сравняли счeт. Не в штрафной ли было нарушение?

– В первом эпизоде не было нарушения. А потом, когда игрок «Спартака» отобрал мяч, а уралец упал, здесь, на мой взгляд, вообще ничего не было. Так что арбитр психологически там не дал и не дал справедливо. Здесь же нужно было подойти к этому игроку и дать карточку за нырок, если ты такой принципиальный и за неспортивные движения сразу давал карточки в эпизодах с Александром Соболевым и Силвие Бегичем.

А здесь, на мой взгляд, ничего не было, и это была судейская ошибка. Это часто встречается: неправильно трактуют единоборство, потом мяч теряют, а после этого даeт играть и забивают гол.

– Это же ошибка, повлиявшая на результат?

– Да, конечно.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Левников Кирилл
Комментарии (20)
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k611
1691778430
Не в судье дело. Надо прямо признать - оборона проходной двор...
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Вомбат
1691780065
Диагноз - красно-белое поражение головного мозга.
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BAIv
1691780421
с больной головой Хусаин! судья делал ошибки , а не игроки Спартака!
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Artemka444
1691781012
Что курит этот человек
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qawzsexdr
1691781398
От Федотова переопылился или от Николаева, помогите Даше открыть Хусаинову глаза
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Купа Купыч
1691784350
Лучше расскажи, как ты со своей бригадой нажрались и вас заменили на румын в матче ЛЕ.
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моэм
1691785892
Удивляет, что человек который долго "варился" в футболе мыслит столь узко и ищет причины поражения в моментах и не видит главной причины поражения Спартака т.е. огромной дыры в защите , кроме Джикии больше никто не соответствует уровню Спартака с такими задачами ....мнение тех кто говорил что защита Спартака дыра подтвердилось уже после первых туров , а Эшуорт не работает , а хреном груши околачивает ....неужели некому его пнуть , чтобы разбудить этого коня пожарного ?
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Эном айс
1691807657
Только КБ секта вычленяет какой арбитр из Питера,а какой нет. А по идее, все эти "космополиты". ни за кого не впрягаются.Им всё пох..,окромя своего кармана.Достаточно вспомнить проститутку ,бывшего зятя Малафеева. А в данном случае судейство было не основополагающим фактором. Кураж спа-атаки подзавял и оказался недостаточным,чтобы была не так заметна бестолковая защитная биомасса.. Опять таки у Урала надо всегда надо помнить про Эрика-Победителя!)
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Кинстифа
1691815428
Нормально все судили.. просрали так просрали... задолбали этим горе футболерам в защите оправдания искать!!!!!!
Ответить
Артем-Вайс-google
1691817467
Хватит отмазывать Спартак от поражения,как всегда "Санк Петербург виноват в поражение Спартака" Урал играл лучше,Все судьи ошибаются , Спартак играл так как и должен был
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