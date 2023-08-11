Официальное заявление «Тоттенхэма» по трансферу Кейна в «Баварию»

«Тоттенхэм» сделал официальное заявление по поводу новостей о том, что клуб запретил Гарри Кейну вылетать в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией».

В клубе сообщили, что у 30-летнего нападающего есть разрешение на вылет в Мюнхен для прохождения медосмотра.

«Тоттенхэм» также заверил, что условия сделки с «Баварией» остаются в силе.