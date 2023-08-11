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    • Официальное заявление «Тоттенхэма» по трансферу Кейна в «Баварию»

    Официальное заявление «Тоттенхэма» по трансферу Кейна в «Баварию»

    «Тоттенхэм» сделал официальное заявление по поводу новостей о том, что клуб запретил Гарри Кейну вылетать в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией».

    В клубе сообщили, что у 30-летнего нападающего есть разрешение на вылет в Мюнхен для прохождения медосмотра.

    «Тоттенхэм» также заверил, что условия сделки с «Баварией» остаются в силе.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: Sky Sports

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    11.08.2023 11:45
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