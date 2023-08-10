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25-летний крымский судья Попов погиб в зоне СВО

10 августа 2023, 21:46
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Республиканская федерация футбола Крыма сообщила о гибели арбитра Константина Попова.

Ему было 25 лет. Футбольный судья получил смертельное ранение в зоне СВО.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Попов Константин Константинович в возрасте 25 лет умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения, полученного при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО).

Внук Попопа К.А. – боевого офицера, прошедшего Афганистан, – Попов К.К. воевал по контракту в зоне СВО, до этого закончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого в г. Харькове, работал юристом на различных предприятиях, вел активную общественную и спортивную жизнь, был высококвалифицированным спортсменом, детским футбольным тренером, хорошим человеком и надежным другом. У него осталась трехлетняя дочь.

Республиканская федерация футбола Крыма и лично председатель РФФК Бородкин С.А. от лица футбольной общественности выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Попова», – говорится в публикации.

Источник: Республиканская федерация футбола Крыма
Россия
Комментарии (1)
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evgevg13
1691732062
Опять этот придурок без имени и на этом сайте хрюкает. Видимо скоро опоросится или критические дни никак не закончатся.
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