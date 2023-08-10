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    25-летний крымский судья Попов погиб в зоне СВО

    Республиканская федерация футбола Крыма сообщила о гибели арбитра Константина Попова.

    Ему было 25 лет. Футбольный судья получил смертельное ранение в зоне СВО.

    «С глубокой скорбью сообщаем, что Попов Константин Константинович в возрасте 25 лет умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения, полученного при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО).

    Внук Попопа К.А. – боевого офицера, прошедшего Афганистан, – Попов К.К. воевал по контракту в зоне СВО, до этого закончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого в г. Харькове, работал юристом на различных предприятиях, вел активную общественную и спортивную жизнь, был высококвалифицированным спортсменом, детским футбольным тренером, хорошим человеком и надежным другом. У него осталась трехлетняя дочь.

    Республиканская федерация футбола Крыма и лично председатель РФФК Бородкин С.А. от лица футбольной общественности выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Попова», – говорится в публикации.

    Источник: Республиканская федерация футбола Крыма

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    10.08.2023 21:46
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +2211

      evgevg13 11 августа, 08:34

      Опять этот придурок без имени и на этом сайте хрюкает. Видимо скоро опоросится или критические дни никак не закончатся.

      0
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      Рейтинг: +15789

      Алексей З 10 августа, 22:45

      Очень жаль.
      Каждый день погибают.
      Пусть всевышний покарает того , кто это развязал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте 10 августа, 22:24

      закончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого в г. Харькове----------
      Он свою Юридическую академию пошел освобождать ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +945

      Roma56 > Имя на этом сайте 10 августа, 22:30

      По закону там на мойве обязаны преподавать - так что ее в том числе

      2
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      ...
      Рейтинг: +4532

      ziborock > Имя на этом сайте 10 августа, 22:32

      Да, русский город Харьков, построенный русским царем Алексеем, столицу Донецко-Криворожской советской республики! А что не так?!
      Земля пухом!

      2
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      ...
      Рейтинг: +15789

      Алексей З > ziborock 10 августа, 22:43

      А ты поди из пиченегов, очень историю хорошо знаешь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > ziborock 10 августа, 22:56

      А что не так?!-----
      Не так в том, что ты не там.Собирать земли русского царя Алексея ты, знаток истории ДОЛЖОН быть в первых рядах.Автомат в руках, книжка по истории в зубах.Впереееееед !

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      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > Roma56 11 августа, 09:59

      Зачем же он там учился там в неосвобожденной ? Зачем диплом от бандеровцев получил , при этом руки им пожимая ?

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      Рейтинг: +4532

      ziborock > Имя на этом сайте 11 августа, 12:18

      Мне годы и здоровье не позволяют, но я рядом с Харьковом живу, раньше постоянно на "Металлист" выезжали!
      А ты интересно, в рядах защитников Харькова, с автоматом?! Конечно нет, словоблуд!

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      Рейтинг: +4532

      ziborock > Алексей З 11 августа, 12:20

      И историю хорошо знаю, и русский язык, потому и не пишу "пИченег"!)))

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      Рейтинг: +4532

      ziborock > Имя на этом сайте 11 августа, 12:21

      Если бы ты хоть раз был в Харькове то знал бы что там нет бандеровцев, там русские жили и живут!!!

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      Рейтинг: +15789

      Алексей З > ziborock 11 августа, 15:51

      А историю с вовой путиным изучал ?
      Иди облизывай , может от мобилы откосят.

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      Рейтинг: +4532

      ziborock > Алексей З 11 августа, 17:58

      Тебя точно нет, таких только в штрафбат, чтобы Родину любили! Бздишь, сученок?! Вали пока не поздно, чем дальше тем лучше! Мы, Спартак, мы спартанцы!!! Тебя там нет!!! Навальнята идут ** ***!!!

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