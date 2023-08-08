Неймар может вернуться в «Барселону» только при одном условии

Шансы на возвращение Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» выросли.

31-летний футболист может вернуться в каталонский клуб транзитом через Саудовскую Аравию.

Если бразилец согласится переехать на Ближний Восток, ему разрешат сезон-2023/24 провести в Испании на правах аренды.

Это единственный вариант, который устраивает «Барсу», учитывая зарплату Неймара.

Форвард пока не одобрил свой переход в саудовский клуб. Над сделкой будет работать агент Пини Захави.

Неймар не играл в официальных матчах с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.

В Саудовской Аравии ему предлагают 300-400 миллионов евро.

«ПСЖ» потребует за игрока от 50 до 80 миллионов фунтов.

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