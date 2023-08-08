Неймар может вернуться в «Барселону» только при одном условии

Журналисты какую только х.ню не придумают, месяц назад писали, что Месси так будет играть)))
Шансы на возвращение Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» выросли.
31-летний футболист может вернуться в каталонский клуб транзитом через Саудовскую Аравию.
Если бразилец согласится переехать на Ближний Восток, ему разрешат сезон-2023/24 провести в Испании на правах аренды.
Это единственный вариант, который устраивает «Барсу», учитывая зарплату Неймара.
Форвард пока не одобрил свой переход в саудовский клуб. Над сделкой будет работать агент Пини Захави.
- Неймар не играл в официальных матчах с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
- В Саудовской Аравии ему предлагают 300-400 миллионов евро.
- «ПСЖ» потребует за игрока от 50 до 80 миллионов фунтов.
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