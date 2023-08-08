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    • Неймар может вернуться в «Барселону» только при одном условии

    Неймар может вернуться в «Барселону» только при одном условии

    Шансы на возвращение Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» выросли.

    31-летний футболист может вернуться в каталонский клуб транзитом через Саудовскую Аравию.

    Если бразилец согласится переехать на Ближний Восток, ему разрешат сезон-2023/24 провести в Испании на правах аренды.

    Это единственный вариант, который устраивает «Барсу», учитывая зарплату Неймара.

    Форвард пока не одобрил свой переход в саудовский клуб. Над сделкой будет работать агент Пини Захави.

    • Неймар не играл в официальных матчах с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
    • В Саудовской Аравии ему предлагают 300-400 миллионов евро.
    • «ПСЖ» потребует за игрока от 50 до 80 миллионов фунтов.

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    Источник: Sport.es

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    08.08.2023 17:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +863

      Lipatoff 15 часов назад

      Журналисты какую только х.ню не придумают, месяц назад писали, что Месси так будет играть)))

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 18:11

      чего бы туда не перейти на год. роналду играет, малком вчера вообще против бенземы играл. ну и список можно долго продолжать. год за офигенную зарплату там попылить неймару не хочется? тем более, что он в лазарете по полгода.

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