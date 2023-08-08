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    • Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии: ему дают 400 миллионов

    Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии: ему дают 400 миллионов

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    По информации Foot Mercato, футболист получил предложение от неназванного саудовского клуба с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.

    • Бразильцу 31 год.
    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Игрок пропустил последние полгода из-за травмы.

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    Источник: Foot Mercato

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    08.08.2023 07:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1125

      k611 8 августа, 13:52

      Теперь наверно в Саудовскую Аравию махнёт. Травматичный игрок и уже по футбольным меркам не молодой.

      0
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      Рейтинг: +5286

      neveldomha 8 августа, 09:09

      У саудииов башку снесло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3733

      АртурZaСМ 8 августа, 08:49

      От 300 до 400 ппц разброс. Некоторые очень хорошие футболисты эту разницу за всю карьеру не заработали... Ну а большая часть жителей всей планеты за всю свою жизнь...

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