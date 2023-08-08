Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии: ему дают 400 миллионов

Теперь наверно в Саудовскую Аравию махнёт. Травматичный игрок и уже по футбольным меркам не молодой.
Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Foot Mercato, футболист получил предложение от неназванного саудовского клуба с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.
- Бразильцу 31 год.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Игрок пропустил последние полгода из-за травмы.
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