Неймар получил безумное предложение из Саудовской Аравии: ему дают 400 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Foot Mercato, футболист получил предложение от неназванного саудовского клуба с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.

Бразильцу 31 год.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Игрок пропустил последние полгода из-за травмы.

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