«ПСЖ» установил минимальную цену на Неймара

Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать нападающего Неймара.

Ранее стало известно, что бразилец проинформировал руководство парижского клуба о желании перейти в другую команду этим летом.

По информации Sky Sports, «ПСЖ» рассмотрит предложения от 50 до 80 миллионов фунтов. Конкретная сумма будет зависеть от клуба, который сделает предложение.

Бразильцу 31 год.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Игрок пропустил последние полгода из-за травмы.

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