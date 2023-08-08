«ПСЖ» установил минимальную цену на Неймара

Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать нападающего Неймара.
Ранее стало известно, что бразилец проинформировал руководство парижского клуба о желании перейти в другую команду этим летом.
По информации Sky Sports, «ПСЖ» рассмотрит предложения от 50 до 80 миллионов фунтов. Конкретная сумма будет зависеть от клуба, который сделает предложение.
- Бразильцу 31 год.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Игрок пропустил последние полгода из-за травмы.
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Источник: Sky Sports