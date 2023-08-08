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    «ПСЖ» установил минимальную цену на Неймара

    Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать нападающего Неймара.

    Ранее стало известно, что бразилец проинформировал руководство парижского клуба о желании перейти в другую команду этим летом.

    По информации Sky Sports, «ПСЖ» рассмотрит предложения от 50 до 80 миллионов фунтов. Конкретная сумма будет зависеть от клуба, который сделает предложение.

    • Бразильцу 31 год.
    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Игрок пропустил последние полгода из-за травмы.

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    Источник: Sky Sports

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    08.08.2023 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2819

      BlackMurder 8 августа, 14:08

      В Баварию , цена хорошая, Элбер стал же легендой .

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