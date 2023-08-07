Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти: есть два варианта продолжения карьеры

неймар стоит 60 лямов. по странному совпадению, у зенита есть 60. и много бразильцев. гы-гы!
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.
31-летний футболист проинформировал о своем решении руководство парижского клуба.
Бразилец не чувствует себя защищенным после майских акций протеста радикальных фанатов возле его дома.
У Неймара есть желание вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год.
RMC Sport пишет, что возвращение форварда в каталонскую команду маловероятно из-за финансовых проблем.
Игроком также интересуется «Челси». Окружение Неймара находится в постоянном контакте с представителями лондонского клуба.