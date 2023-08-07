Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти: есть два варианта продолжения карьеры

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

31-летний футболист проинформировал о своем решении руководство парижского клуба.

Бразилец не чувствует себя защищенным после майских акций протеста радикальных фанатов возле его дома.

У Неймара есть желание вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год.

RMC Sport пишет, что возвращение форварда в каталонскую команду маловероятно из-за финансовых проблем.

Игроком также интересуется «Челси». Окружение Неймара находится в постоянном контакте с представителями лондонского клуба.