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    • Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти: есть два варианта продолжения карьеры

    Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти: есть два варианта продолжения карьеры

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

    31-летний футболист проинформировал о своем решении руководство парижского клуба.

    Бразилец не чувствует себя защищенным после майских акций протеста радикальных фанатов возле его дома.

    У Неймара есть желание вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год.

    RMC Sport пишет, что возвращение форварда в каталонскую команду маловероятно из-за финансовых проблем.

    Игроком также интересуется «Челси». Окружение Неймара находится в постоянном контакте с представителями лондонского клуба.

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    Источник: L’Equipe

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    07.08.2023 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 07:58

      неймар стоит 60 лямов. по странному совпадению, у зенита есть 60. и много бразильцев. гы-гы!

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