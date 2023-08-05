Ситуация с Мбаппе негативно влияет на трансферную кампанию «ПСЖ»

ПСЖ сам на себя негативно влияет. Без симпатий к Мбаппе (он никак не может повзрослеть, с детства болеет за Реал Мадрид, но сначала не идёт туда в молодежку, потом из Монако не туда переходит, потом, уже имея договорённость и типа дав слово, продлевает контракт с ПСЖ, и каждый раз он хочет, но решает папа, мама, собака Жучка, кошка, мышка, Колобок - все кроме него), но ПСЖ видимо решил, что купил его. Не трансфер совершил, а купил Мбаппе в рабство. А Мбаппе и им не может теперь отдать должное, потому что мама хочет получить его трансферную сумму вместо ПСЖ. А там ещё Жучка, кошка, мышка, Колобок... Тяжело парню. Тяжело ПСЖ. Но платя тогда Монако ещё далёкие от реальности деньги за него, они должны были понимать, что с ними надо попрощаться
Летнее трансферное окно идет не по плану для «ПСЖ».
Ситуация с Килианом Мбаппе мешает клубу подписывать новых футболистов.
Потенциальные новички парижан не спешат отвечать согласием, ожидая, чем закончится история с 24-летним нападающим.
- Мбаппе отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Из-за этого его вывели из состава и выставили на трансфер.
- Француз хочет бесплатно перейти в «Реал» следующим летом.
- В июле он отклонил 300-миллионное предложение от саудовского «Аль-Хиляля» с зарплатой 700 миллионов за сезон.