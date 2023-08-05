Ситуация с Мбаппе негативно влияет на трансферную кампанию «ПСЖ»

Летнее трансферное окно идет не по плану для «ПСЖ».
Ситуация с Килианом Мбаппе мешает клубу подписывать новых футболистов.
Потенциальные новички парижан не спешат отвечать согласием, ожидая, чем закончится история с 24-летним нападающим.
- Мбаппе отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Из-за этого его вывели из состава и выставили на трансфер.
- Француз хочет бесплатно перейти в «Реал» следующим летом.
- В июле он отклонил 300-миллионное предложение от саудовского «Аль-Хиляля» с зарплатой 700 миллионов за сезон.
Источник: L’Equipe