Ситуация с Мбаппе негативно влияет на трансферную кампанию «ПСЖ»

Летнее трансферное окно идет не по плану для «ПСЖ».

Ситуация с Килианом Мбаппе мешает клубу подписывать новых футболистов.

Потенциальные новички парижан не спешат отвечать согласием, ожидая, чем закончится история с 24-летним нападающим.