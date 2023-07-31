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  • ЭСК РФС вынес вердикт по удалению защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом»

ЭСК РФС вынес вердикт по удалению защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом»

31 июля 2023, 18:44
16

ЭСК РФС поддержал все решения судьи Сергея Иванов в матче 1-го тура РПЛ «Пари НН» – «Зенит» (0:2).

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением игрока «Зенита» Дуглас Сантоса на 3-й минуте матча, неудалением игрока «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 44-й минуте матча и удалением игрока «Пари НН» Виктора Александрова на 48-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Дугласа Сантоса на 3-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела оснований для того, чтобы квалифицировать действия данного игрока в единоборстве за верховой мяч с игроком «Пари НН» Дмитрием Тихим как серьезное нарушение правил игры ввиду того, что руки при выпрыгивании игрока «Зенита» и игре в мяч двигались в естественной манере, не было дополнительного движения руки в сторону соперника, в связи с чем рука не использовалась как оружие или как орудие.

По этой причине комиссия считает, что судье следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу «Пари НН» без вынесения дисциплинарных санкций.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, по мнению всех членов комиссии, данный игрок не нарушал правила игры в единоборство с игроком «Пари НН» Тимуром Сулеймановым, так как он действовал в правильной манере, двигая ногу к мячу снизу-вверх и сыграв в него, после чего произошел в воздухе контакт по инерции с ногой соперника, двигающейся также к мячу.

Ввиду отсутствия нарушения правил со стороны защитника у комиссии нет оснований квалифицировать данное единоборство как серьезное нарушение правил игры или лишение соперника явной возможности забить гол, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 44-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, контакт мяча с рукой игрока «Зенита» Роберта Ренана в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является не наказуемым, так как данный контакт произошел после умышленной игры в мяч партнера защитника Александра Ерохина, мяч двигался с короткой дистанции и был неожиданным для игрока «Зенита», его рука в момент контакта с мячом находилась в естественном положении близко к телу и с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно удалил с поля игрока «Пари НН» Виктора Александрова на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева, по мнению всех членов комиссии, являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая тот факт, что мяч находился под полным контролем нападающего, имеющим возможность выйти один на один с вратарем соперника под нормальным углом движения к воротам, а позиция партнеров игрока обороны потенциально не позволила бы при этом вступить в единоборство с атакующим игроком «Зенита».

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Пари НН» после вмешательства VAR и просмотра судьей данного эпизода на мониторе», – сообщили в ЭСК.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (16)
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Нуф-Нуф
1690818636
Против Газпрома не попрёшь!
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FCSpartakM
1690819012
будто как-то сомневался, после вчерашнего обсера ЭСК продолжает оправдывать практически любой косяк судей.
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timon2401
1690819232
ну всё что касается в пользу Зенита, то конечно всё правильно))) небеса скорее развернутся если будет наоборот
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шахта Заполярная
1690819634
ЧИТАТЬ ПРОТИВНО. ГАЗОВОЕ ЭСК.
Ответить
Baggio1986
1690820347
Такая чушь...
Ответить
kvm
1690821590
а потом все пошли в буфет за счёт немытых...
Ответить
portero
1690821624
Витя конечно нарушил, но в центре был другой защитник.... жёлтой хватило бы!
Ответить
nik55
1690829231
кто бы сомневался ЭСК РФС ------знает кто им зарплату платит
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paracetamol
1690829371
Зачем скандалили, спрашивается?
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Zubo
1690831270
по моему это всё было понятно любому кто смотрел матч или обзор , как на ладони что говорится ....
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