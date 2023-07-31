Мбаппе сделал загадочное фото: болельщики увидели намек на переход в «Реал»

Казино в Монако это как я понимаю у бабушки в деревне за столом в подкидного судя по фотке?)
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил казино в Монако и опубликовал загадочный пост.
Болельщики увидели намек на переход футболиста в «Реал» в одной из его фотографий, сообщает RMC Sport.
Бурное обсуждение вызвало фото трех игральных карт с девятками. В нумерологии число 99 означает конец старой или начало новой работы, а число ангела 999 – завершение чего-либо.
Фото: соцсети Килиана Мбаппе.
- «Реал» – основной претендент на Мбаппе.
- За Килиана требуют 250 миллионов евро.
- Нападающий не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня 2024 года.
- В связи с этим «ПСЖ» отстранил его и не взял в турне по Японии.