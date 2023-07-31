Мбаппе сделал загадочное фото: болельщики увидели намек на переход в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил казино в Монако и опубликовал загадочный пост.

Болельщики увидели намек на переход футболиста в «Реал» в одной из его фотографий, сообщает RMC Sport.

Бурное обсуждение вызвало фото трех игральных карт с девятками. В нумерологии число 99 означает конец старой или начало новой работы, а число ангела 999 – завершение чего-либо.

Фото: соцсети Килиана Мбаппе.