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    • Колосков: «Зенит» в матче с «Ростовом» перешел к глухой обороне»

    Колосков: «Зенит» в матче с «Ростовом» перешел к глухой обороне»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

    • «Ростов» спасся на 94-й минуте благодаря пенальти.
    • Его реализовал Николай Комличенко.
    • Команды лидируют в РПЛ.

    – Последние полчаса матча с «Ростовом» «Зенит» играл от обороны. Это было решение Сергея Семака или «Ростов» так вынудил действовать?

    – Я не знаю, что Семак сказал и какие задачи ставил перед командой. «Ростов» так активизировался, что у «Зенита» не было другого варианта, как перейти к глухой обороне. Я думаю, что здесь второе сыграло решающую роль. «Ростов» очень мощно сыграл во втором тайме, полностью владел инициативой. Моментов явно боевых создано не было, но инициатива и агрессивное построение атаки в «Ростове» впечатлили. Результат 1:1 вполне соответствует тому, что происходило на поле.

    «Зенит» по-прежнему фаворит в гонке за чемпионство?

    – «Зенит» не лидер сегодня, не безусловный фаворит. Все-таки потеря двух ключевых футболистов – это серьезно. Но, тем не менее, «Зенит» остается одним из лидеров нынешнего чемпионата. Не он должен с кем-то конкурировать. Он – чемпион России, и конкурировать должны с ним. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» – эти команды составят конкуренцию с «Зенитом» в борьбе за первое место.

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    Источник: Metaratings

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