«Ювентус» сможет заполучить Лукаку только при одном условии

«Ювентус» сохраняет интерес к нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.

Клуб АПЛ отвергает все предложения об аренде игрока, поэтому туринцам придется искать деньги на полноценный трансфер.

Единственный реальный вариант в сложившейся ситуации – покупка бельгийца после продажи Душана Влаховича.

На серба претендует «ПСЖ», но переговоры между сторонами пока далеки от завершения.

Если «Ювентусу» удастся продать Влаховича, то Лукаку, вероятно, перейдет в итальянский клуб за сумму около 40 миллионов евро.