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    • «Ювентус» сможет заполучить Лукаку только при одном условии

    «Ювентус» сможет заполучить Лукаку только при одном условии

    «Ювентус» сохраняет интерес к нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.

    Клуб АПЛ отвергает все предложения об аренде игрока, поэтому туринцам придется искать деньги на полноценный трансфер.

    Единственный реальный вариант в сложившейся ситуации – покупка бельгийца после продажи Душана Влаховича.

    На серба претендует «ПСЖ», но переговоры между сторонами пока далеки от завершения.

    Если «Ювентусу» удастся продать Влаховича, то Лукаку, вероятно, перейдет в итальянский клуб за сумму около 40 миллионов евро.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1717

      Таврида 32 минуты назад

      Купить за 115 лямов, продать за 40, матерые барыги в Челси...
      Купить-продать, продать-купить,
      С такого коммерсанта, как ты, нечего взять. ..

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