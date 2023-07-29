«Ювентус» сможет заполучить Лукаку только при одном условии

Купить за 115 лямов, продать за 40, матерые барыги в Челси...
Купить-продать, продать-купить,
С такого коммерсанта, как ты, нечего взять. ..
«Ювентус» сохраняет интерес к нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.
Клуб АПЛ отвергает все предложения об аренде игрока, поэтому туринцам придется искать деньги на полноценный трансфер.
Единственный реальный вариант в сложившейся ситуации – покупка бельгийца после продажи Душана Влаховича.
На серба претендует «ПСЖ», но переговоры между сторонами пока далеки от завершения.
Если «Ювентусу» удастся продать Влаховича, то Лукаку, вероятно, перейдет в итальянский клуб за сумму около 40 миллионов евро.