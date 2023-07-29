В РФС рассказали, с кем сборная России может провести второй товарищеский матч в сентябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сборная России продолжит играть с соперниками из Азии.
Ранее сообщалось, что в числе потенциальных соперников россиян пять национальных команд из Африки.
«Надеюсь, что в начале следующей недели будет ясность.
Будет ли это соперник из Африки? Нет. С высокой долей вероятности, это соперник из Азии.
Есть два варианта – один вариант в Москве, второй – не в России», – сказал Митрофанов.
- Россияне отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- 12 сентября сборная сыграет в Дохе с Катаром.
- За последний год российская команда провела 5 товарищеских матчей – против Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0), Таджикистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Источник: «РБ Спорт»