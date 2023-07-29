В РФС рассказали, с кем сборная России может провести второй товарищеский матч в сентябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сборная России продолжит играть с соперниками из Азии.

Ранее сообщалось, что в числе потенциальных соперников россиян пять национальных команд из Африки.

«Надеюсь, что в начале следующей недели будет ясность.

Будет ли это соперник из Африки? Нет. С высокой долей вероятности, это соперник из Азии.

Есть два варианта – один вариант в Москве, второй – не в России», – сказал Митрофанов.