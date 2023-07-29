Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС рассказали, с кем сборная России может провести второй товарищеский матч в сентябре

    В РФС рассказали, с кем сборная России может провести второй товарищеский матч в сентябре

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что сборная России продолжит играть с соперниками из Азии.

    Ранее сообщалось, что в числе потенциальных соперников россиян пять национальных команд из Африки.

    «Надеюсь, что в начале следующей недели будет ясность.

    Будет ли это соперник из Африки? Нет. С высокой долей вероятности, это соперник из Азии.

    Есть два варианта – один вариант в Москве, второй – не в России», – сказал Митрофанов.

    • Россияне отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • 12 сентября сборная сыграет в Дохе с Катаром.
    • За последний год российская команда провела 5 товарищеских матчей – против Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0), Таджикистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

    Новости по теме
    РФС ведет переговоры с участниками ЧМ-2022 о товарищеских матчах с Россией 2
    «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет»: Роднина – о продаже водки на стадионах 7
    Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 