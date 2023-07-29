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    • Украинский шпажист показал справку, чтобы не выходить на поединок с россиянином

    Украинский шпажист показал справку, чтобы не выходить на поединок с россиянином

    Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин не вышел на поединок с россиянином Вадимом Анохиным в 1/32 финала чемпионата мира.

    Украинец показал медицинскую справку, что он не может участвовать в поединке. За счет документа Рейзлин сохраняет право на участие в Олимпиаде-2024.

    • Россияне выступают на ЧМ в Милане как нейтральные спортсмены.
    • Украинская фехтовальщица Ольга Харлан заявила, что ее спортсмены-соотечественники не будут жать руки россиянам.
    • Фехтование – один из немногих видов спорта, где россияне допущены до международных стартов.

    Источник: «Р-Спорт»

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