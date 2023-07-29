Украинский шпажист показал справку, чтобы не выходить на поединок с россиянином

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин не вышел на поединок с россиянином Вадимом Анохиным в 1/32 финала чемпионата мира.

Украинец показал медицинскую справку, что он не может участвовать в поединке. За счет документа Рейзлин сохраняет право на участие в Олимпиаде-2024.