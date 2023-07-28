Дисквалифицированная украинская саблистка: «Никогда не пожмем руку россиянам»

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала решение не пожимать руку россиянке после поединка.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки.

Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», – сказала Харлан.