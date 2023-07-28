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    • Дисквалифицированная украинская саблистка: «Никогда не пожмем руку россиянам»

    Дисквалифицированная украинская саблистка: «Никогда не пожмем руку россиянам»

    Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала решение не пожимать руку россиянке после поединка.

    «Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки.

    Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», – сказала Харлан.

    • Инцидент произошел накануне на ЧМ в Милане.
    • Украинка выставила саблю вперед, чтобы соперница из России Анна Смирнова к ней не подошла.
    • Харлан дисквалифицировали.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4259

      raritet 23 минуты назад

      Заболевания такого характера не лечатся ,к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +15295

      R_a_i_n 30 минут назад

      Да вам давно уже руки жать западло. Тем не менее наши еще протягивают вам.

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      Рейтинг: +424

      Айболид 31 минуту назад

      Здравое решение - никто об вас не запачкается .

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