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  • Дисквалифицированная украинская саблистка: «Никогда не пожмем руку россиянам»

Дисквалифицированная украинская саблистка: «Никогда не пожмем руку россиянам»

28 июля 2023, 22:19
9

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала решение не пожимать руку россиянке после поединка.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки.

Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», – сказала Харлан.

  • Инцидент произошел накануне на ЧМ в Милане.
  • Украинка выставила саблю вперед, чтобы соперница из России Анна Смирнова к ней не подошла.
  • Харлан дисквалифицировали.

Источник: «Р-Спорт»
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Комментарии (9)
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R_a_i_n
1690574067
Да вам давно уже руки жать западло. Тем не менее наши еще протягивают вам.
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raritet
1690574462
Заболевания такого характера не лечатся ,к сожалению.
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GermanVo
1690576547
МОК обратился к спортивным федерациям, чтобы они были терпимее к ситуациям между Русскими и больными хохлярами. И с этой чиканутой сняли дисквалификацию.
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DOCTOR PENALTY
1690576681
Для нас это, конечно, мелочь, но приятно. Проще соблюдать гигиену.
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ЗаЖиМ
1690578037
Пуй Зеле пожми.
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Добрый Бобер
1690605855
"Никогда не говори "никогда". "Никогда" - это очень долго". Может через 5, может через 10 лет найдётся у нас свой Вилли Брант...
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Oldtrafford83
1690607649
Я кричала от боли, ахах, набрала бы Зинченке, он бы тебе рассказал что такое настоящая боль))) поплакали бы вместе))
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neveldomha
1690609821
Кастрюлеголоаые, не хотите жать руку русским, дуйте в окопы и жмите руку смерти.
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шахта Заполярная
1690620315
Ну пипец как расстроились все, сама хурлан руку не пожмет.
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