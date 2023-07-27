Украинскую саблистку исключили с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан получила дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

Харлан одержала победу над Смирновой в 1/32 финала. В ответ на предложение Смирновой пожать руку украинка протянула в ее сторону саблю.

Согласно регламенту, поединок считается незавершенным до рукопожатия. Смирнова ждала украинку на помосте больше часа, чтобы пожать руку, но та так и не появилась.

Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской стороны на результат поединка, однако дисквалифицировала украинскую саблистку. Ее соперница по 1/16 финала Йоана Илиева из Болгарии без борьбы прошла в следующий раунд.