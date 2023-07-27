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    • Украинскую саблистку исключили с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке

    Украинскую саблистку исключили с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой.

    Харлан одержала победу над Смирновой в 1/32 финала. В ответ на предложение Смирновой пожать руку украинка протянула в ее сторону саблю.

    Согласно регламенту, поединок считается незавершенным до рукопожатия. Смирнова ждала украинку на помосте больше часа, чтобы пожать руку, но та так и не появилась.

    Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской стороны на результат поединка, однако дисквалифицировала украинскую саблистку. Ее соперница по 1/16 финала Йоана Илиева из Болгарии без борьбы прошла в следующий раунд.

    Источник: Sardinia Post

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15256

      R_a_i_n 30 минут назад

      Я только одного не понимаю, зачем эту шляндру ждать больше часа?

      1
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      Рейтинг: +33869

      zra78 51 минуту назад

      Хоть где то головой думают

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