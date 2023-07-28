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    Шпилевский: «Арис» ждет Кокорина»

    Агент и отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского Николай сообщил, что в кипрском клубе ждут возвращения нападающего Александра Кокорина.

    • Россиянин принадлежит «Фиорентине» и прошлый сезон провел в «Арисе» в аренде.
    • Кокорин проходит предсезонку с клубом Серии А.
    • «Арис» выступает в квалификации Лиги чемпионов.

    «Скажу, что Александр всегда будет нужен «Арису», поэтому с терпением ожидаем его. Что из этого получится, пока не могу конкретно сказать, так как только наблюдаю за ситуацией со стороны, как и все. Но я разговаривал с хозяином клуба, с сыном и могу сказать, что Кокорина ждут и надеются, что он присоединится к «Арису». Но то, что клуб может играть без него – это факт. Если вдруг с его возвращением ничего не получится, «Арис» ни в коем случае не будет складывать ручки.

    Поэтому клуб может себе позволить такие элементы, как ожидание Кокорина. При этом есть и дополнительные варианты на случай, если придется играть без него. Алексей Шпилевский отмечал, что Александр – топ-исполнитель, в какой-то степени развязывает руки другим футболистам. Но есть свои и плюсы, и минусы в игре без него. Так что посмотрим, чем закончится эта история», – сказал Шпилевский.

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    Источник: «РБ Спорт»

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