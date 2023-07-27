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    • Два клуба РПЛ интересуются самым дорогим легионером «Атлетико Тальерес»: президент подтвердил

    Два клуба РПЛ интересуются самым дорогим легионером «Атлетико Тальерес»: президент подтвердил

    Президент аргентинского «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Диего Валоеса в «Краснодар».

    «Трансфер Валоеса в «Краснодар» все еще возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время еще есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму», – заявил Фасси.

    • Рыночная стоимость Валоеса – 5,5 миллиона евро.
    • Он самый дорогой легионер в команде.
    • 26-летний Валоес провел 23 матча в минувшем сезоне, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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    Источник: Sport24

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