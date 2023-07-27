Два клуба РПЛ интересуются самым дорогим легионером «Атлетико Тальерес»: президент подтвердил

Президент аргентинского «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Диего Валоеса в «Краснодар».

«Трансфер Валоеса в «Краснодар» все еще возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время еще есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму», – заявил Фасси.