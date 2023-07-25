Личка прокомментировал второе поражение «Динамо» подряд

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Пари НН» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
«У нас сегодня было семь игроков между 20 и 22 годами. Для них это отличная возможность играть с такой командой, как «Пари НН». Понятно, что у обеих команд были шансы забить второй гол.
Пенальти – лотерея, сегодня чуть больше повезло нижегородцам. Илья Купцов сыграл на воротах, [Станислав] Бессмертный также был хорош. Это будущее «Динамо». Нужно дать им игровую практику.
Понятно, что по результату я недоволен, но по игре получилось лучше, чем с «Краснодаром». Много индивидуальных ошибок? Понятно, какие у меня требования.
Игроки постепенно привыкают. Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки. У нас были два‑три момента, когда мы теряли мяч и давали сопернику возможность забить.
Очень важна конкуренция в команде, когда у тебя 20 футболистов, эти молодые игроки толкают в спину тех, кто был в матче с «Краснодаром», так как надо работать, показывать, что ты лучший», – сказал Личка.
- Личка пришел в «Динамо» из «Оренбурга».
- В первом туре РПЛ клуб проиграл «Краснодару» (1:3).