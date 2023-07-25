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    Личка прокомментировал второе поражение «Динамо» подряд

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Пари НН» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    «У нас сегодня было семь игроков между 20 и 22 годами. Для них это отличная возможность играть с такой командой, как «Пари НН». Понятно, что у обеих команд были шансы забить второй гол.

    Пенальти – лотерея, сегодня чуть больше повезло нижегородцам. Илья Купцов сыграл на воротах, [Станислав] Бессмертный также был хорош. Это будущее «Динамо». Нужно дать им игровую практику.

    Понятно, что по результату я недоволен, но по игре получилось лучше, чем с «Краснодаром». Много индивидуальных ошибок? Понятно, какие у меня требования.

    Игроки постепенно привыкают. Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки. У нас были два‑три момента, когда мы теряли мяч и давали сопернику возможность забить.

    Очень важна конкуренция в команде, когда у тебя 20 футболистов, эти молодые игроки толкают в спину тех, кто был в матче с «Краснодаром», так как надо работать, показывать, что ты лучший», – сказал Личка.

    • Личка пришел в «Динамо» из «Оренбурга».
    • В первом туре РПЛ клуб проиграл «Краснодару» (1:3).

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    Источник: «Матч ТВ»

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