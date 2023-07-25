Гюндоган назвал двух футболистов с наибольшими шансами на «Золотой мяч»-2023

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган считает, что на «Золотой мяч» в 2023 году будут реально претендовать только два игрока.

«Думаю, это борьба между Лионелем Месси и Эрлингом Холандом. Никого рядом с ними я не вижу.

Оба провели отличный сезон, оба взяли трофеи. Я рад, что решать не мне, но думаю, что «Золотой мяч» получит кто-то из них», – сказал Гюндоган.