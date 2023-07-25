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    • Гюндоган назвал двух футболистов с наибольшими шансами на «Золотой мяч»-2023

    Гюндоган назвал двух футболистов с наибольшими шансами на «Золотой мяч»-2023

    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган считает, что на «Золотой мяч» в 2023 году будут реально претендовать только два игрока.

    «Думаю, это борьба между Лионелем Месси и Эрлингом Холандом. Никого рядом с ними я не вижу.

    Оба провели отличный сезон, оба взяли трофеи. Я рад, что решать не мне, но думаю, что «Золотой мяч» получит кто-то из них», – сказал Гюндоган.

    • Месси выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентину и Лигу 1 с «ПСЖ».
    • Холанд с «Манчестер Сити» оформил требл, победив в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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