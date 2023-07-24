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    • Где смотреть матч «Урал» – «Пари НН» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023

    Где смотреть матч «Урал» – «Пари НН» бесплатно: 2 тур РПЛ, 29 июля 2023

    «Урал» и «Пари НН» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 29 июля в 17:30 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы «Пари НН», три ничьих.

    «Урал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу екатеринбуржцев составляет 2,07. На ничью и выигрыш «Пари НН» коэффициент одинаковый – 3,60.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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