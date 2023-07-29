«Урал» и «Пари НН» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 29 июля в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: две победы «Пари НН», три ничьих.

«Урал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу екатеринбуржцев составляет 2,07. На ничью и выигрыш «Пари НН» коэффициент одинаковый – 3,60.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Знаете, кто победит? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч